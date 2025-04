¿Es posible un “Jurassic Park” tras la resurrección del lobo terrible? La verdad sobre la “desextinción” de especies antiguas

“En ciencia, nunca se debe decir ‘nunca’ porque todo el tiempo hay desafíos. Esto es un desafío de tratar ir siempre con el límite un poco más arriba. Entonces, decir que (traer de vuelta a un dinosaurio) no se va a lograr, yo no me atrevo”, destacó el experto a CNN.

Es decir, “es una piedra y ahí ya no se puede recuperar ADN. En el caso de los dinosaurios ha ocurrido eso. Lo que uno recupera es una piedra en forma de dinosaurio. Se tiene el fósil, pero ya no tiene el colágeno, ya no tiene proteínas, ya no tiene ADN, que es lo necesario para poder recuperar una especie”, explicó González Ittig.

