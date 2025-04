Jueves de recomendaciones de Catalina Dlugi en La Mañana de CNN

ALAS BLANCAS (Prime Video). Habla sobre la época del nazismo, pero desde otro lugar. No pone el acento en los errores, sino entender la ocupación nazi en Francia. Una historia de amor y solidaridad. El horror está, pero no en el centro de la historia. No está mal hecha. Es una introducción al tema del nazismo.

EL AMATEUR. Un hombre que trabaja en la CIA y a la mujer la toman de rehén y la mata. Quiere tomarse venganza y se da cuenta de que no lo van a descubrir y no tiene interés en saber quiénes son los asesinos. Se mete en el asunto directamente. Es entretenida y no tiene vueltas raras. Va al tema derecho y está bien pensado. Hay escenas espectaculares.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.