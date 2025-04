Juez dictamina que el Gobierno de Donald Trump puede implementar la nueva política de registro de inmigrantes

Las organizaciones, incluidas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CASA), Make the Road New York y United Farm Workers, presentaron una demanda el mes pasado por la regla que exige que los no ciudadanos de 14 años o más se registren con el Gobierno, presenten datos biométricos y lleven prueba de registro, bajo amenaza de sanciones penales.

