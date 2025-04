Las acciones y el dólar estadounidenses se desploman ante la guerra comercial de Trump que sacude a Wall Street

Los precios del petróleo también se mantuvieron bajo presión. El petróleo estadounidense volvió a caer el jueves por debajo de los US$ 60 por barril, cerca del nivel de abril de 2021. Los precios habían caído drásticamente por debajo de los US$ 57 por barril el miércoles antes de recuperarse. El crudo Brent, la referencia mundial, también cayó un 4 %, situándose en torno a los US$ 63 por barril.

