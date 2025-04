¿Estaban los dinosaurios destinados a extinguirse incluso antes del impacto del asteroide? Científicos ofrecen nuevas pistas

Mike Benton, profesor de paleontología de vertebrados en la Universidad de Bristol en el Reino Unido, calificó el artículo de “exhaustivo y detallado”, pero dijo que no prueba que no hubo una reducción en la diversidad de los dinosaurios antes del evento de extinción. El trabajo de Benton ha sugerido que los dinosaurios estaban en declive antes de que el asteroide los aniquilara. Él no participó en el nuevo estudio.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.