“Esto no es Rusia, nunca lo fue y nunca lo será”: ucranianos que viven bajo la ocupación temen conversaciones de paz de Trump

“No es fácil dejarlo todo y convertirse en refugiado. No puedes vender tu apartamento, no puedes cruzar la frontera con mucho dinero, no puedes llevarte mucho… así que es posible, pero no para todos”, dijo la mujer.

Aquellos que no tienen documentos rusos enfrentan la amenaza diaria de arresto y deportación a Rusia, no tienen derecho a trabajar, no tienen acceso ni siquiera a los servicios de salud o pensiones más básicos y se les prohíbe poseer propiedades.

“En el extranjero siempre hablan de territorios, y quizás olvidan que no se trata solo de territorios. Se trata de personas. Y aquí la gente sigue esperando. No se han mudado y no quieren mudarse. ¿Y por qué tendrían que mudarse de sus hogares?”, preguntó la mujer.

“No sé cómo explicar la sensación”, dijo. “Es como si no pudieras creer que el mal pudiera triunfar. Incluso después de tres años, la gente no puede creer que esto sea el fin. Siguen creyendo que la ocupación terminará. Por eso siguen aquí y no huyen”.

