Funcionario de Trump afirma que las exenciones arancelarias a la tecnología son temporales

Cuando se le preguntó en el programa “Face the Nation with Margaret Brennan” de CBS News si Estados Unidos quiere que China venda sus activos estadounidenses, algunos de los cuales están vinculados a bonos del Tesoro estadounidense, Greer respondió: “Eso no forma parte de este plan” y que “la única razón por la que estamos en esta situación ahora mismo es porque China decidió tomar represalias”. Mientras tanto, el economista Oren Cass, fundador del think tank de derecha American Compass, sostuvo en el programa “Fareed Zakaria GPS” de la CNN que apoya el arancel general del 10% y los aranceles mucho más altos para China, pero criticó la incertidumbre sobre la forma en que se han implementado los aranceles.

El asesor comercial principal de la Casa Blanca, Peter Navarro, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, analizaron las políticas arancelarias de Trump en los programas de noticias dominicales. En una entrevista en “Meet the Press with Kristen Welker” de NBC News, Navarro no especificó si se han mantenido nuevas conversaciones con China, pero señaló que “les hemos abierto las puertas” y que Trump tiene una “buena relación” con el presidente de China, Xi Jinping.

