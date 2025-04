“The Last of Us” temporada 2: quiénes son los nuevos personajes

Young Mazino, quien anteriormente protagonizó el drama de Netflix “Beef”, aparece en “The Last of Us” como Jesse, un pilar de su comunidad en Jackson. Gran parte de la construcción del personaje de Jesse proviene de sus relaciones con Dina y Ellie, dijo Mazino en la conferencia de prensa de “The Last of Us”.

Jeffrey Wright no es ajeno a historias post-apocalípticas, habiendo protagonizado anteriormente “Westworld” y “The Hunger Games”. También está familiarizado con el videojuego “The Last of Us”, para el cual dio voz al personaje de Isaac, un papel que está repitiendo en la pantalla. Isaac es el silencioso y poderoso líder de un gran grupo de milicias.

La estrella de “Schitt’s Creek”, Catherine O’Hara, asume un papel más dramático en la temporada 2 de “The Last of Us”, interpretando a Gail, la terapeuta de Joel en Jackson. El papel es original de la serie, ya que el personaje no aparece en el videojuego.

En el videojuego “The Last of Us Part II”, del cual se adapta esta temporada, se habla mucho sobre la amenaza que pesa sobre Jackson, pero el productor ejecutivo y creador Neil Druckmann le dijo a CNN en una entrevista en marzo que esa amenaza no se ve en el juego. Sin embargo, en la serie, Druckmann dijo que aprovecharon la oportunidad para mostrar esa parte de la historia y cómo sería “si una horda entera (de zombis) penetrara las murallas de Jackson”.

