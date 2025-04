Este hombre era un humilde taxista en España hace unos años. Ahora actúa junto a los más grandes de Hollywood

“Hay que estar siempre atento a las oportunidades que te da la vida porque hay millones. Lo que pasa es que creo que la gente no está atenta o pendiente de las cosas que te pueden pasar”, advierte González. “Siempre pienso que me van a pasar cosas buenas y me considero un chico con suerte”.

“A mí me encanta el deporte y siempre mi vida la he enfocado al deporte. Estuve viviendo en Italia porque jugaba al fútbol sala… Y estuve mucho tiempo ganándome la vida con eso, jugué de manera profesional aquí en España y también en Italia durante unos años. Pero cuando tuve a mi niña, a mis dos hijos, pero sobre todo a mi primera hija, a Maite. Fue un gran giro en mi vida y entonces me volví a Cádiz”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.