California demanda al Gobierno de Trump por la imposición de aranceles globales

California participó en casi US$ 675.000 millones del comercio bidireccional en 2024, y cuenta con México, Canadá y China como sus tres principales socios comerciales. Más del 40% de las importaciones de California proceden de estos países, con un total de US$ 203.000 millones de los más de US$ 491.000 millones en bienes importados por California en 2024.

