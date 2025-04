El director de ‘Home Alone 2’, Chris Columbus, dice que desearía que el cameo de Donald Trump desapareciera

“Home Alone 2: Lost in New York” está protagonizada por Culkin, Catherine O’Hara, John Heard, Tim Curry, Joe Pesci y Daniel Stern, y recaudó US$ 359 millones, una cifra impresionante para principios de los años 90.

Pero Columbus discrepó con esa declaración en el Chronicle esta semana, diciendo sobre el cameo de Trump en “Home Alone 2”: “Años después, se ha convertido en una maldición. Se ha convertido en algo que desearía que no existiera. ¿Qué le pasa por la cabeza a este sujeto? Dijo que mentía. No miento. Dijo que le rogué que participara en la película, pero jamás le rogaría a alguien que no es actor que participara en una película. Pero estábamos desesperados por conseguir el Hotel Plaza”.

El director Chris Columbus aún no está entusiasmado con el cameo del presidente Donald Trump en “Home Alone 2: Lost in New York” de 1992.

