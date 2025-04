Se mudó de California a la Italia rural porque “no quería estar cerca de un McDonald’s o Starbucks”

“¡Si no has probado una bombette, no has vivido!”, dice. Estas son una de las recetas y comidas callejeras icónicas de Apulia: albóndigas de cerdo fresco sazonadas, rellenas de queso y pimienta.

“Las historias de horror solo existen porque la mayoría de la gente no hace averiguaciones previas. Antes de comprar, el consultor y amigos me hablaron sobre la necesidad de un codice fiscale (número de identificación fiscal). Cuando llegué a Italia, me dijeron a dónde ir para obtener un número italiano, que también es obligatorio”.

“Todavía no me he acostumbrado a que las tiendas cierran y abren cuando el propietario se siente ‘listo’. Ahora simplemente lo ignoro, voy por un café y me relajo. Es parte de la dolce vita”.

“Me he enamorado del estilo de vida italiano y de la actitud de domani (mañana). No hay por qué preocuparse porque siempre hay domani. No hay preocupaciones, nos ocuparemos de ello domani, así que por ahora, tomemos un café y veamos a la gente pasear”.

“La casa estaba en venta por 138.000 euros (US$ 153.000), pero negocié y pagué 100.000 euros (US$ 111.000). Invertí otros 3.800 euros (US$ 4.321) para remodelarla a mi gusto y darle un aspecto renovado”, dice a CNN.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.