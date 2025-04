La fotoperiodista de Gaza que escribió ‘Si muero, quiero una muerte resonante’ fallece en ataque aéreo israelí

“Desde aquí llegas a conocer la ciudad. Entras en ella, pero no sales, porque no saldrás, y no puedes”, escribió.

Apareció en la película documental de Sepideh Farsi, “Put Your Soul On Your Hand And Walk”, que fue seleccionada para ser proyectada en la sección ACID del 78º Festival de Cine de Cannes en mayo de 2025. Una declaración de la directora describe la película como “una ventana, abierta a través de un encuentro milagroso con Fatima” en la “masacre continua de los palestinos”.

