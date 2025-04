El régimen arancelario “caótico” y la guerra comercial están dejando atrás a las pequeñas empresas en EE.UU.

“Como pequeñas empresas, no nos sentimos apoyadas por nuestro gobierno”, dijo. “Pero yo, una veterana del Ejército, una pequeña empresa estadounidense, corro el riesgo de quebrar por completo porque los aranceles son tan altos que no me alcanza para traer mis productos al país y venderlos”.

“Intenté fabricar en Estados Unidos porque pensé que me resultaría más fácil trabajar con alguien local, pero no existía; no ha existido durante décadas”, dijo Burke, quien finalmente recurrió a un fabricante con sede en China para que la ayudara a diseñar, probar y fabricar sus peluches de autocuidado de gatos ronroneantes para adultos.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.