Elon Musk es la cara de DOGE pero no ha enfrentado una entrevista desafiante

“He entrevistado a muchos líderes mundiales, desde presidentes hasta convictos, y nadie ha sido más sensible o susceptible que Elon Musk”, dijo Lemon a People el año pasado. “No está acostumbrado a rendir cuentas. No está acostumbrado a tener que responder a nadie, especialmente a alguien como yo que no comparte su visión del mundo, que no se parece a él”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.