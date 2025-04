El papel prominente de la esposa de Pete Hegseth en el Pentágono genera escrutinio

“Genera serias preocupaciones que Hegseth no entienda los límites entre su vida personal y profesional”, comentó Williams. “La fortaleza y seguridad de Estados Unidos depende en gran medida de nuestras relaciones con aliados cercanos… si no creen que nuestro secretario de Defensa tiene una comprensión razonable de los límites entre su vida personal y profesional, será muy difícil para ellos compartir la información sensible que compartirían si confiaran en esos límites”.

Hegseth declaró el martes en una entrevista en “Fox and Friends” que lo que “se compartió a través de Signal, entonces y ahora, como sea que se le llame, fue una coordinación informal y no clasificada, para la coordinación con los medios, entre otras cosas. Eso es lo que he dicho desde el principio”.

Una fuente familiarizada con la situación dijo a CNN que Jennifer Hegseth presentó documentación para una autorización de seguridad, pero no estaba claro si la recibió. Cuando CNN preguntó si Jennifer Hegseth tiene una autorización, un portavoz dijo que el departamento no discute las autorizaciones de seguridad de ningún individuo. Sin embargo, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, agregó que Jennifer Hegseth “nunca ha asistido a una reunión donde se discutiera información sensible o información clasificada”.

