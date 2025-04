Excanciller Leyva dice que Petro “tiene problemas de drogadicción” y cuestiona su entorno; Petro lo ha negado antes

En otro pronunciamiento este jueves en su cuenta en la red social X, el presidente Petro manifestó: “Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”.

El presidente Petro, quien ya antes ha enfrentado y negado señalamientos sobre un supuesto consumo de drogas, le respondió al excanciller en su sitio oficial en X. “La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”, respondió el mandatario haciendo alusión a lo dicho por el exministro de Relaciones Exteriores.

Leyva afirma, sin mostrar pruebas, que el presidente Gustavo Petro consume drogas. “Me apena decirlo hoy —tarde ciertamente—, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, sostiene el exministro.

