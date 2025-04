Jueves de recomendaciones de Catalina Dlugi en La Mañana de CNN

The Last of Us : Cuando lleguen al segundo capítulo se van a encontrar con el mejor de toda la historia.

Until Dawn : Significa hasta el amanecer. Es un grupo de jóvenes que van a un lugar donde no tienen que ir, se alojan en la casa, no pueden salir y están buscando a una chica desaparecida. Y a la noche pasan cosas horribles, ellos mueren, destrozados, explotados, cortados, pero cuando sale la luz del amanecer, reviven. Están atrapados en un loop que se repite varias noches hasta que un momento que la historia termina.

Un pastel para dos : Los dos realizadores están condenados por mostrar cosas en contra del régimen de Irán. Fue considerada ofensiva a la moral pública. Es la historia de dos adultos, de más de 70 años, que se encuentran en su soledad y pasan una noche preciosa, una historia de amor, pero también melancólica y tristeza. De tanto en tanto comentan cosas que van en contra del régimen, no se puede tomar vino, que las mujeres tienen que ir con el pañuelo y la policía militar tiene derecho a ponerlas presas si se les corrió un poquito. Es tremendo, realmente es dramático. No está mostrado como si fuese lo más importante, no es una película que levanta el dedito y acusa, es una película de amor melancólica de dos personas muy solas que deciden estar juntos y darse una única noche de goce y de amor. Es de una ternura increíble, grandes actores, bella película. Por esta película hay 3200 firmas de gente famosa en todo el mundo, entre ellos Pedro Almodóvar y Juliette Binoche, reclamando por estos dos directores que le sacaron los pasaportes y no pueden salir de Irán.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.