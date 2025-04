Las declaraciones extrañas y tibias de Trump ilustran su plan de paz unilateral para Ucrania

“No me gustó lo de anoche. No me gustó, y estamos en medio de conversaciones de paz, y se dispararon misiles, y no me gustó”, dijo Trump, utilizando notablemente un tiempo verbal pasivo y sin culpar directamente a Putin.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.