Con todos los cambios que ha habido en el IRS, ¿qué tan probable es que seas auditado?

“Tienes un derecho legal a la finalización y a un servicio al cliente de calidad”, dijo Werfel. “Puedes recibir una carta diciendo que debes US$ 300 y tú piensas, ‘¿Qué? ¡No debo US$ 300!’ Puede que debas el dinero. Puede que no. Pero mientras construyen el bot de IA que podría eventualmente ayudarte, no puedes comunicarte con nadie”.

