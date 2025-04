Putin ha sido más hábil que muchos presidentes de Estados Unidos. Trump es solo el más reciente

“(La administración Trump) está ansiosa por llegar a un acuerdo, pero no está dispuesta a pagar un alto costo por ese acuerdo, por lo que no hay garantías de seguridad de Estados Unidos, no hay botas sobre el terreno (y) no están dispuestos a aumentar la ayuda de Estados Unidos a Ucrania como un palo para tratar de conseguir que Rusia haga concesiones”, dijo Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar en Prioridades de Defensa, un think tank que aboga por una política exterior estadounidense más moderada.

No está claro si el Gobierno de Trump no lo vio venir porque no tiene la experiencia que le habría llevado a esperar ese comportamiento, o si simplemente decidió seguir el juego.

“Putin está jugando a la espera porque cree que el tiempo está de su lado y que puede forzar a Ucrania a una posición más desventajosa y persuadir a Kyiv y a sus aliados europeos con la ayuda de Washington de que no hay alternativa a un acuerdo de paz en términos rusos”, declaró a CNN John Lough, responsable de política exterior del New Eurasian Strategies Centre, un think tank con sede en Londres y Washington.

