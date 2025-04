Gabriela Michetti: “El PRO y La Libertad Avanza tienen que trabajar juntos”

Contó que “en el ballotage no dudé en el voto. Que haya buenas personas en el gobierno ayuda” pero remarcó que “mientras no veamos transformaciones, no podemos decir que hubo buena política” .

En La Mañana de CNN, sobre su alejamiento de la escena pública afirmó que “hace mucho que no hago notas y me siento fuera de tiempo. Soy una de las fundadoras del PRO. No voy a ser más candidata ni a tener un cargo”.

