Encuesta CNN: mayorías se oponen a que Trump deporte migrantes a una prisión de El Salvador y cancele visas de estudiantes

El apoyo republicano a la agenda migratoria de Trump se mantiene alto: el 94 % expresa confianza en él para gestionar el tema y el 89 % afirma que sus políticas migratorias han hecho del país un lugar más seguro. Sin embargo, más de la mitad de los independientes afirman ahora no tener confianza real en él para abordar el tema, y ​​el 56 % opina que ha ido demasiado lejos en materia de deportaciones. Los demócratas, por su parte, se han vuelto aún más abrumadoramente opuestos a las medidas de Trump en materia de inmigración, y el porcentaje de quienes afirman que ha ido demasiado lejos en materia de deportaciones ha aumentado 9 puntos porcentuales, hasta el 85 %, desde febrero. En un caso de deportación especialmente notorio, el 56 % de los estadounidenses opina que la administración Trump debería trabajar para llevar de vuelta a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, a quien reconoció haber deportado por error a El Salvador, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que establece que la administración debe “facilitar” su regreso. Solo el 20 % opina que la administración no debería trabajar para traerlo de regreso, y el 23 % afirma que no ha escuchado lo suficiente.

