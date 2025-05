Presupuesto de Trump: más de US$ 1 billón para defensa, pero recortes en educación, salud, medio ambiente y ayuda pública

La exploración espacial humana recibiría un aumento de US$ 647 millones. Se asignarían más de US$ 7.000 millones a la exploración lunar, además de US$ 1.000 millones a nuevos programas centrados en Marte, un área de interés para Musk .

El presupuesto también eliminaría el programa Job Corps, de US$ 1.600 millones, que calificó como un experimento fallido para ayudar a la juventud estadounidense y que estaba plagado de violencia, agresiones, delitos sexuales, drogas y muertes. También recortaría el Programa de Empleo en Servicio Comunitario para Personas Mayores, que ofrece servicio comunitario y capacitación laboral para estadounidenses mayores de bajos ingresos. La administración dijo que este programa no cumple con su objetivo de facilitar el acceso de las personas mayores a empleos no subsidiados.

La propuesta de los CDC reduce a más de la mitad el presupuesto de la agencia, de US$ 9.000 millones a US$ 4.000 millones, en un plan que la reorienta hacia su misión principal. Esto incluye recortes y fusiones en la financiación estatal para la salud y una reducción drástica de la financiación de la agencia para enfermedades infecciosas, opioides, hepatitis viral, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. El presupuesto para esos proyectos se reduciría a US$ 300 millones, desde los US$ 1.300 millones de 2023 .

El presupuesto propone recortar más de US$ 400 millones de la Oficina de Energía Nuclear del Departamento de Energía, indicando que quiere dejar de financiar “investigación no esencial”. El presupuesto del Departamento de Energía (DOE) también propone recortar US$ 389 millones de un programa que limpia y almacena residuos nucleares en varios lugares del país. El presupuesto mantendría los niveles actuales de financiación para la limpieza de la planta de residuos nucleares de Hanford, en el estado de Washington, pero “reduciría la financiación para diversas actividades de limpieza en otros sitios”, aunque no especifica dónde.

El presupuesto propone recortar US$ 15.000 millones en programas de una ley bipartidista aprobada en 2021, incluyendo la eliminación de fondos para un programa que instalaría cargadores de vehículos eléctricos en las carreteras. También propone recortar US$ 2.000 millones en fondos de la oficina del Departamento de Energía que promueve la eficiencia energética y las energías renovables, así como recortar US$ 80 millones de un programa del Departamento del Interior que instala energía eólica y solar en terrenos públicos.

La propuesta destaca un recorte de más de US$ 1.500 millones en las operaciones de mantenimiento de la paz, que, según la administración, son un “despilfarro”, y una reducción de US$ 3.000 millones en asistencia para desastres y un recorte de US$ 1.600 millones al programa Alimentos para la Paz.

El proyecto también contempla recortes radicales en una multitud de programas discrecionales que la administración Trump ha estado desmantelando desde que asumió el cargo en enero. Recortaría US$ 163.000 millones del gasto discrecional no relacionado con la defensa, una reducción de casi el 23 %, reduciéndolo a aproximadamente US$ 557.000 millones, antes de una inyección de casi US$ 44.000 millones del proyecto de ley de conciliación del Congreso.

