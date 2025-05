El Gobierno de Estados Unidos reitera el pedido a sus ciudadanos de no viajar ni permanecer en Venezuela “por ningún motivo”

“El Departamento de Estado ha determinado que hay un riesgo grande de que los estadounidenses sufran detenciones injustas en Venezuela. Por lo general, el Gobierno de EE.UU. no es informado de la detención de sus ciudadanos ni se les permite visitarlos. Aquellos que están detenidos no tiene permitido contactar a familiares o no cuentan con acceso a representación legal”, asegura el comunicado.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.