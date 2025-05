Expertos legales y de seguridad dicen que procesar a James Comey por la publicación en redes sociales daría pocos resultados

“No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia”, dijo Comey sobre el número “86”, que puede referirse a que algo es desechado o sacado. El correspondiente “47” coincide con el actual mandato de Trump como el 47° presidente. “Nunca se me ocurrió, pero me opongo a todo tipo de violencia, así que eliminé la publicación”.

