Fiscalía de Ecuador cita a declarar a Jorge Glas y a otras personas dentro del caso Villavicencio, dicen sus abogados

“La Fiscalía lo incluye (a Glas) en el caso Villavicencio sin una sola prueba, violando su derecho a la presunción de inocencia y usando el poder penal como herramienta de persecución política. No hay hechos, no hay motivación, no hay legalidad”, señaló Vera.

