Este juguete con aspecto de gremlin procedente de China está demostrando ser a prueba de aranceles

En su página de preguntas frecuentes , Pop Mart dijo que cubrirá los costos inducidos por los aranceles y que “los clientes no tendrán que pagar aranceles adicionales”. Sin embargo, su último lanzamiento en abril, una línea de Labubus teñidos en colores pastel, costó US$ 27,99, US$ 6 más que el anterior.

Algunas colecciones de Labubu sin duda recuerdan a modas pasadas. Pero en comparación con los artículos de colección de lujo, como, por ejemplo, los bolsos o relojes de diseñador, los juguetes que cuestan un promedio de US$ 20 a US$ 40 no son tan caros, y en tiempos de incertidumbre, la gente busca caprichos asequibles.

El distribuidor de los peluches, la empresa china de juguetes Pop Mart, está experimentando un crecimiento meteórico tanto en China continental como en el extranjero, en Estados Unidos: en 2024, Labubus generó 3.000 millones de yuanes (US$ 410 millones) de los 13.040 millones de yuanes (US$ 1.800 millones) en ingresos de Pop Mart. Labubus y otras figuras distribuidas por la compañía han demostrado hasta ahora resistir la tibia confianza del consumidor en EE.UU. y la caótica guerra comercial entre Washington y Beijing, y ese crecimiento no se ha desacelerado.

