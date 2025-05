Israel prepara un posible ataque contra instalaciones nucleares iraníes, dicen funcionarios de EE.UU.

Jamenei aseguró el martes que no espera que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán “lleguen a una conclusión”, calificando de “grave error” la exigencia estadounidense de que Irán no enriquezca uranio. Irán insiste en que tiene derecho a enriquecer uranio en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear de las Naciones Unidas y afirma que no renunciará a ese derecho bajo ninguna circunstancia.

