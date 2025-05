La presidencia de Trump, basada en decretos, se enfrenta a un bloqueo legislativo

“Hay gente que quiere un par de cosas que quizá no me gusten o que no van a conseguir”, dijo Trump, enviando un mensaje a sus compañeros republicanos: que obstaculizar el proyecto de ley no sería permitido ni perdonado.

El proyecto de ley que intentó presentar en el Capitolio este martes es completamente distinto, con un futuro mucho más incierto. Los republicanos deben aprobarlo siguiendo las líneas de su partido y no pueden permitirse perder más de dos votaciones en la Cámara, suponiendo que no haya ausencias. Actualmente, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, no cuenta con el apoyo necesario.

