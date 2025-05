Sebastián Avella: “Nos sentimos acompañado por los dos gobiernos pero la ayuda no está para la necesidad del vecino”

En este sentido, ejemplificó que “se necesitan 4.000 colchones pero no hay stock en las empresas, y la gente está durmiendo en el piso, que tienen humedad, entonces no podes apoyar los colchones en el piso, los chicos y los adultos mayores no tienen donde dormir ”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.