Las acciones caen mientras aumenta la preocupación en el mercado de bonos por el proyecto de ley fiscal de Trump

Bitcoin se disparó a un récord histórico por encima de US$ 109.400 el miércoles por la mañana antes de recortar ganancias y cotizar alrededor de US$ 107.000. La criptomoneda, que es altamente volátil, ha subido más del 40 % desde que cayó justo por debajo de US$ 75.000 a principios de abril.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.