¿Qué contiene el paquete fiscal que aprobó la Cámara de Representantes?

De manera similar, el Modelo de Presupuesto Penn Wharton también encontró que el paquete costaría US$ 3,3 billones en 10 años. Señaló que las propuestas fiscales reducirían los ingresos en US$ 4,6 billones, mientras que el gasto en defensa, seguridad nacional e implementación de inmigración agregarían más de US$ 300.000 millones. Pero los ahorros en el proyecto de ley solo ascienden a US$ 1,6 billones.

Una estimación preliminar de la comisión para un Presupuesto Federal Responsable dijo que la legislación aumentaría la deuda de la nación en US$ 3,3 billones en la próxima década. Y los déficits anuales aumentarían de US$ 1,8 billones en 2024 a US$ 2,9 billones para 2034, ya que el Gobierno federal continuaría gastando más de lo que recaudaría en ingresos, proyectó la comisión.

También incluye US$ 1.000 millones para seguridad y planificación para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, así como US$ 625 millones para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada por EE.UU., Canadá y México. También proporcionaría US$ 300 millones para la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para el reembolso de los costos adicionales de aplicación de la ley para proteger las residencias presidenciales.

El proyecto de ley proporcionaría casi US$ 1.100 millones para fortalecer la tecnología para detectar e interrumpir el contrabando de drogas ilegales y personas en los EE.UU., y US$ 2.700 millones para la tecnología de vigilancia fronteriza, incluida la capacidad de detección de túneles y sistemas de aeronaves no tripuladas.

El paquete también proporcionaría US$ 5.000 millones para adquirir, construir o mejorar las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza. Además, destinaría US$ 4.100 millones para que la agencia contrate y capacite a 3.000 nuevos agentes de Patrulla Fronteriza, 5.000 nuevos agentes de aduanas de la Oficina de Operaciones de Campo, 200 nuevos agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas, 290 miembros de personal de apoyo y agentes y oficiales jubilados elegibles. También invertiría US$ 2.000 millones en bonos de retención anuales e incentivos de firma.

Los solicitantes de asilo y los beneficiarios de permisos tendrían que pagar US$ 1.000 para solicitar y US$ 550 por un permiso de trabajo inicial, por ejemplo. Además, los patrocinadores de niños no acompañados tendrían que pagar hasta US$ 3.500.

Los cambios también incluyen la terminación del programa de préstamos subvencionados para estudiantes de pregrado y el programa de préstamos Graduate PLUS para nuevos prestatarios, con una excepción de tres años para los estudiantes con dichos préstamos. El proyecto de ley enmendaría los límites máximos anuales y agregados de préstamos para préstamos no subvencionados, así como requeriría que los estudiantes de pregrado agotaran sus opciones de préstamos no subvencionados antes de que sus padres pudieran solicitar préstamos Parent PLUS.

Para los declarantes solteros, el límite se aumentaría a US$ 15.000 para quienes ganan US$ 200.000 o menos, antes de disminuir de nuevo a US$ 5.000.

El proyecto de ley también aumentaría el límite actual de las deducciones por impuestos estatales y locales a US$ 30.000 anualmente para parejas casadas, frente a US$ 10.000. Pero la cantidad total se limitaría a quienes ganan US$ 400.000 o menos, antes de que comience a disminuir de nuevo a US$ 10.000.

Los contribuyentes elegibles podrían deducir hasta US$ 10.000 en intereses anuales desde 2025 hasta 2028. Pero la reducción del impuesto comenzaría a eliminarse para los declarantes solteros que ganan más de US$ 100.000 y para parejas casadas que ganan US$ 200.000.

El crédito fiscal por hijos aumentaría a US$ 2.500, en lugar de US$ 2.000, por niño desde 2025 hasta 2028. Los padres solteros que ganen hasta US$ 200.000 y las parejas casadas que ganen hasta US$ 400.000 calificarían. El crédito se eliminaría para aquellos con ingresos más altos.

Los cambios fiscales del paquete añadirían U$S 3,8 billones a la deuda nacional a lo largo de una década, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) publicado el miércoles, antes de que se introdujeran cambios de última hora en el proyecto de ley esa misma noche. La financiación de Medicaid se reduciría en casi U$S 700.000 millones, según la CBO, aunque es probable que esa cifra aumente aún más una vez que la CBO tenga en cuenta la actualización de la noche. El programa de cupones de alimentos sufriría un recorte de U$S 267.000 millones en apoyo federal.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.