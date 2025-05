Kim Kardashian y la accidentada historia de la vestimenta de las celebridades en los tribunales

En el caso de Kardashian, no aparecía como una persona condenada por un delito, sino como una verdadera víctima. “La apariencia de irregularidades no era algo que ella necesitara abordar”, dijo Hand. En lugar de enviar un mensaje al juez y al jurado, como suele ser el objetivo de un atuendo de celebridades en los tribunales, los diamantes de Kardashian hablaron directamente al público. Sin embargo, lo que realmente pretendían decir, no está muy claro.

Nunca se debe subestimar el poder de un atuendo de sala de audiencias considerado con cuidado. En 2023, cuando Gwyneth Paltrow fue llevada a los tribunales por una demanda por lesiones personales por un accidente de esquí, lució una serie de looks discretos y lujosos, como un abrigo loden de The Row, pantalones de Proenza Schouler, botas de Celine y varios suéteres de su propia marca, que influyeron en el grupo demográfico en línea a su favor. Varios fanáticos recurrieron a las redes sociales para calificar sus looks sobre diez, mientras que algunos incluso buscaron recrearlos en casa.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.