María Gómez, esposa de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela: “La incertidumbre y la ansiedad es de todos los días”

Por otra parte, la mujer de Nahuel Gallo remarcó sobre sus conversaciones con la cancillería argentina: “Tengo contacto directo con una persona que es cercana al canciller. Todos los días me preguntan cómo estamos con mi bebé y nos dicen que no nos van a dejar solos. No tuvimos oportunidad de hablar con la ministra Patricia Bullrich”.

En CNN Radio, Gómez expresó: “Me gustaría decir que hay buenas noticias, pero no. Hoy son 166 días y más de cuatro meses sin información oficial sobre la situación de Nahuel. Desde Venezuela dicen un montón de mentiras y no presentan una causa penal allí”. ”Ante la justicia venezolano, no existe”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.