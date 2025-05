Nadal tras homenaje en Roland Garros: Ha sido el momento más emocionante de mi carrera

“No me fui cansado del tenis, terminé amándolo, pero mi cuerpo ya no podía más. Cerré una etapa de mi vida y como no tengo un gran ego, no necesito momentos como el de hoy, vivo bien en el anonimato de la vida cotidiana”, afirmó.

“No me gusta ser el centro de atención, he sufrido un poco por eso, pero lo he disfrutado mucho”, aseguró el exjugador en una rueda de prensa minutos después de la ceremonia, que definió como “perfecta”. “Tal y como la había soñado”, comentó.

