El “silencio” de EE.UU. anima a Putin, dice Zelensky, tras el mayor ataque aéreo lanzado por Rusia en Ucrania; Trump responde

“Asimismo, el presidente Zelensky no le hace ningún favor a su país al hablar como lo hace”, escribió Trump. “Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare”.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados. Se están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo”, publicó Trump en Truth Social, horas después de declarar a la prensa: “No estoy contento con lo que Putin está haciendo. Está matando a mucha gente, y no sé qué rayos le pasó a Putin”.

