Diego Valenzuela: “Bienvenido el acuerdo con La Libertad Avanza para dar vuelta la página del populismo en la provincia”

Y agregó: “El presidente es una persona que no coarta ninguna libertad, no censura, no armó una ley de medios. Sí es una persona que se defiende y que responde cuando algo no le gusta”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.