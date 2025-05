Cecilia Loccisano, viceministra de Salud: “Los insumos están garantizados en el Garrahan”

“Tenemos que trabajar para revertir eso porque no es el valor del trabajo de los médicos (el sueldo de los integrantes del hospital). Estamos trabajando en un plan de eficiencia para hospitales. La plata está en el hospital y no falta. No hay un recorte de recursos. Lo que queremos es que llegue a donde tiene que ir”, expresó la viceministra de la cartera sanitaria del país en diálogo con Nacho Girón en La Mañana de CNN.

