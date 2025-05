Un parapentista chino sobrevive tras elevarse más de 8.000 metros sin oxígeno, informan medios estatales

Ya estaba planeando un descanso de la aviación, según su entrevista con CCTV. “En cuanto salí de las nubes, me emocioné muchísimo porque había sobrevivido. El momento más aterrador fue cuando intenté salir de la espiral y no lo logré, y cuando el dosel se desplomó. Todavía me da miedo pensarlo”, declaró Peng a CCTV. “No estoy seguro del futuro, pero por ahora definitivamente no volaré por un tiempo”, dijo.

