“Campaña de miedo”: estudiantes de todo el mundo están conmocionados, asustados y tristes por suspensión de visas de EE.UU.

Cuando se le preguntó si aquellos que habían aceptado ofertas universitarias y estaban esperando una cita para el visado tenían alguna vía legal a su disposición, Kagan no se mostró alentador. “Si alguien está tratando de entrar y aún no ha obtenido el visado, (esa persona) normalmente no tiene casi ningún recurso”, dijo.

“Quería estudiar en Estados Unidos no solo porque, para mi interés en la seguridad sanitaria, es donde se concentran todo el talento y los recursos, sino porque es la mejor manera de influir en estos temas a escala global”, dijo Kunadu. Como muchos otros, no puede evitar lamentar las posibles investigaciones y avances académicos que ahora podrían no materializarse.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.