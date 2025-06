Ángela Aguilar quiere una vida sin groserías, sin ofender a nadie… y sin extensiones de pelo

“Yo veo una gran responsabilidad en cuidar lo que digo, cuidar cómo soy, cómo me visto, cómo actúo, porque a mí me hubiera encantado tener una artista así cuando yo era chiquita. Y me hubiera encantado poder ver una chava que se pueda expresar sin decir groserías, sin ofender a nadie”, concluye la artista, quien —debido a su vida personal y amorosa— es justamente hoy blanco de ataques y ofensas.

Ángela agrega que su padre le contestó: “¿Te sientes más grande, sientes que me vas a causar algún tipo de reacción? Yo me sé todas las groserías. El que no las diga es una elección. Entonces a ti lo que te faltan son sinónimos para saber expresarte”.

“Se me quedó viendo. Porque mi papá es cero de eso, es respetuosísimo… No le gustan las groserías. Entonces me volteó a ver y me dice: ‘¿Qué sentiste? Y yo toda nerviosa (le pregunté): ¿De qué?”.

“Son (solo) cambios… Tengo 21 años y sigo viendo qué me gusta y qué no. Lo probé en diferentes colores, he cambiado los cortes. Durante estos últimos cuatro meses, lo he cambiado como cinco veces y nadie se ha dado cuenta”, dice mientras ríe.

“Desde que falleció mi abuelita hace cuatro años, tres años y medio, yo me empiezo a pintar el pelo de negro y me pongo extensiones cada navidad. ¿Por qué no? O sea, como que me nació porque mi abuela siempre quiso que yo tuviera el pelo largo”, explica.

“A mí me encanta el cabello corto. Me fascina. Y yo lo que quise hacer en este disco fue cambiarle tantico, pero ya me urge quitarme las extensiones”, confiesa la joven intérprete de música popular mexicana.

