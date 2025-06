Texas podría prohibir pronto los productos con THC. La floreciente industria del cannabis en el estado está contraatacando

“Desde 2018, no he probado ni un solo opioide”, dijo, sosteniendo un producto de THC. “He reconstruido mi vida. Me he convertido en un mejor líder, un mejor esposo, un mejor padre y, en definitiva, en un mejor hombre. Pero ahora el Proyecto de Ley 3 del Senado quiere convertir esto en contrabando. Quiere convertirme a mí y a miles de otros veteranos en delincuentes por elegir una alternativa que nos funciona”.

En los últimos seis años, la industria de los cannabinoides se ha disparado en Texas, en gran parte gracias a los productos con THC más potentes. La industria generó US$ 5.5 mil millones solo el año pasado en ingresos por ventas, US$ 2.1 mil millones en salarios y US$ 267 millones en ingresos fiscales, según estimaciones de Whitney Economics, una firma de datos que elabora informes para la industria del cannabis en general.

