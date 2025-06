La administración Trump revive una vieja táctica de intimidación: el polígrafo

“Si intentas encontrar a un solo filtrador en una organización de 100 personas, podrías terminar acusando falsamente a decenas”, según Amit Katwala, autor de la historia del polígrafo “Tremors in the Blood: Murder, Obsession” y “Birth of the Lie Detector”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.