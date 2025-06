El DOGE acaba de recibir luz verde para acceder a tus datos del Seguro Social. ¿Qué significa?

Dichas leyes pretenden evitar no solo el uso indebido o la filtración de los datos por parte de particulares, sino también el abuso de poder por parte del gobierno, según el Center on Democracy and Technology.

Por ejemplo, dijo Romig, hay distintos tipos de números del Seguro Social asignados: para ciudadanos estadounidenses, para no ciudadanos con autorización de trabajo y para personas con visas de estudiante que no tienen autorización de trabajo. Pero el estatus de una persona puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, alguien con una visa de estudiante puede eventualmente obtener autorización de trabajo. Pero depende de la persona actualizar su situación en la SSA. Si no lo hace inmediatamente o incluso durante años, las listas de los sistemas de la SSA pueden no estar totalmente actualizadas. Así que es fácil ver cómo una nueva entidad como el DOGE, no familiarizada con la complejidad de los procesos del Seguro Social, podría tomar una decisión rápida que afecte a un grupo particular de personas en una lista que a su vez puede no estar actualizada.

Al igual que los sistemas de datos del IRS a los que el DOGE también ha solicitado acceso, los sistemas de la SSA son antiguos, complejos, interconectados y funcionan con un lenguaje de programación desarrollado hace décadas. Si se realiza un cambio en un sistema, puede afectar a otro si no se sabe lo que se está haciendo, dijo Romig, que ahora es director de la Seguridad Social y la política de discapacidad en el liberal Center on Budget and Policy Priorities.

