Los Miller: la poderosa pareja de Washington que se debate entre Trump y Musk

“Mi familia y mis colegas me dijeron que cuando tuviera hijos pensaría de otra manera sobre las separaciones. Pero no lo creo, el DHS me envió a la frontera para ver las separaciones por mí misma -para tratar de hacerme más compasiva-, pero no funcionó”, dijo Miller al periodista de NBC News Jacob Soboroff en una entrevista para su libro ‘Separated’.

