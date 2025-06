Menos turistas extranjeros están visitando Nueva York y la ciudad siente el impacto

“Mis tres clientes canadienses más importantes me han dicho que las juntas de padres no van a dejar que los chicos vengan a Estados Unidos. Van a decir que no, que van a gastar el dinero en su país”, explica. “Eso supone el 40 % de mi negocio”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.