Primero en CNN: más de 12.000 exalumnos de Harvard se unen para apoyar la demanda de la universidad

“Condenamos inequívocamente el antisemitismo y cualquier otra forma de discriminación y odio, que no tienen cabida en Harvard ni en ningún otro lugar de nuestra sociedad. Sin embargo, las acusaciones de antisemitismo, en particular sin el debido proceso y sin las debidas bases y conclusiones del Gobierno, no deben utilizarse como pretexto para el castigo ilegal e inconstitucional y la toma de control de una institución académica por parte del Gobierno. De hecho, la mayoría de las exigencias del Gobierno a Harvard tienen poco o nada que ver con la lucha contra el antisemitismo, o cualquier otro tipo de prejuicio y discriminación, en el campus”, afirma el informe.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.