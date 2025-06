Trump aprovecha protestas en Los Ángeles para hacer un polémico uso del ejército en medio de la represión migratoria

“Newsom es un gobernador muy débil y con tendencia a la anarquía, que no está haciendo cumplir las leyes del país”, declaró el senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, a Dana Bash, de CNN, en el programa “State of the Union”. Continuó: “El presidente lo ha dejado muy claro: si el gobernador o la alcaldesa de la ciudad no están dispuestos a proteger a los ciudadanos de su estado o de la ciudad, entonces el presidente lo hará”.

A pesar de la acalorada retórica de funcionarios de la administración y legisladores republicanos el domingo, hubo pocas señales de que el desorden se esté descontrolando o de que las autoridades locales no puedan hacerle frente. El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Trump de tomar una medida “intencionadamente incendiaria”, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que los despliegues de la Guardia Nacional no eran “necesarios”. Y, a la luz de los estallidos de agitación en Estados Unidos de las últimas décadas, la situación en Los Ángeles no parece especialmente grave.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.