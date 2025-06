Exclusiva CNN: Petro pedirá ayuda a la CIA y el FBI para determinar quién fue el autor intelectual de ataque a Uribe Turbay

Petro le dijo a CNN este miércoles que en la carta de Leyva “no hay ningún delito que yo haya cometido” y asegura: “Yo no soy drogadicto, si no, no podría gobernar. Este país estaría ya colapsado”.

En la entrevista a CNN, Petro dijo que “está exactamente explícito en el artículo 33, literal C, de la Ley 1757 , que es ley estatutaria”. Según el presidente, si el Congreso en treinta días no se pronunciaba sobre la consulta, él la podía decretar. “Acaba de suceder que, habiéndose votado en la plenaria del Senado de manera tramposa, fraudulenta (…), un juez acaba de decir que esa es una violación del debido proceso legislativo. Luego no se tomó la decisión, luego pasó el mes, luego yo puedo decretarla legalmente”.

